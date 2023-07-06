Абель РУИС: «С Украиной мы провели лучшую игру на турнире»

Нападающий молодежной сборной Испании Абель Руис дал оценку матчу 1/2 финала Евро-2023 U-21 со сборной Украины (5:1), лучшим игроком которого он был признан УЕФА.

«Мы провели отличную игру, лучшую игру на этом турнире. Я хочу поздравить всех - все проделали отличную работу, начиная с 11 стартовых игроков и заканчивая пятью запасными, которые вышли на замену. Все заслуживают поздравлений, потому что трудно с такой усталостью, которая накапливается, играть на том уровне, на котором мы играли сегодня.

Как нападающий, я всегда стараюсь забивать, чтобы таким образом помочь команде. Но когда нужно отдать передачу или сыграть на благо команды, я делаю это и счастлив. Сегодня забили пять игроков, и это самое главное - чтобы команда черпала силы от того, что забивают отдельные игроки, и от работы каждого в отдельности», – заявил Руис после финального свистка.