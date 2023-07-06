ТРУБИН: «Все сложилось в одну кучу. Может, мы неправильно настроили себя»

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Испании U-21 (1:5) в полуфинале Евро-2023 U-21:

«Все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Может, где-то мы неправильно настроили себя, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, что мы заканчиваем свой путь на Евро таким счетом и такой игрой.

Эта команда, этот коллектив заслуживает большего. То, как мы начинали с первого дня и пришли к этому. Конечно, хотелось бы как-то переиграть, но это будет для нас такой хороший урок, что нужно еще больше работать. Спасибо нашим болельщикам, что они в нас верили. К сожалению, сегодня мы не смогли, но мы вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Это не то, чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла. Ошибки индивидуальные, командные. Я также могу выделить голкипера испанцев. У нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте».