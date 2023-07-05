Кто выиграет трофей? Определены финалисты Евро-2023 U-21

Вечером 5 июля в Бухаресте на стадионе «Стяуа» прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Испании и Украины.

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Артем Бондаренко открыл счет после отличного ассиста от Михаила Мудрика. Но до перерыва испанцы отличились дважды. А во втором тайме еще три мяча побывали в воротах сине-желтой команды.

В финальном матче 8 июля в грузинском городе Батуми сыграют Англия и Испания.

Евро-2023 U-21

1/2 финала, 5 июля

19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90

22:00. Бухарест. Испания – Украина – 5:1

Гол: Абель Руис, 17, Ойан Сансет, 24, Антонио Бланко, 54, Аймар Орос, 68, Серхио Гомес, 78 – Артём Бондаренко, 13

Финал, 8 июля

19:00. Батуми. Англия – Испания

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