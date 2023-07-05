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Молодежные турниры
05 июля 2023, 23:59 | Обновлено 06 июля 2023, 00:14
848
2

Кто выиграет трофей? Определены финалисты Евро-2023 U-21

В решающем матче турнира 8 июля в Батуми сыграют Англия и Испания

05 июля 2023, 23:59 | Обновлено 06 июля 2023, 00:14
848
2
Кто выиграет трофей? Определены финалисты Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 июля в Бухаресте на стадионе «Стяуа» прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Артем Бондаренко открыл счет после отличного ассиста от Михаила Мудрика. Но до перерыва испанцы отличились дважды. А во втором тайме еще три мяча побывали в воротах сине-желтой команды.

В финальном матче 8 июля в грузинском городе Батуми сыграют Англия и Испания.

Евро-2023 U-21

1/2 финала, 5 июля

19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90

22:00. Бухарест. Испания – Украина – 5:1

Гол: Абель Руис, 17, Ойан Сансет, 24, Антонио Бланко, 54, Аймар Орос, 68, Серхио Гомес, 78 – Артём Бондаренко, 13

Финал, 8 июля

19:00. Батуми. Англия – Испания

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Думаю, что Англия выиграет! Сегодня мы были уставшими. Англичане сильнее проводят турнир, а испанцы не сильнее французов. В финале будут в равных условиях, а не на день больше отдыха у кого то.
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Алексей
Испания 
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