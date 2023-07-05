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Аргентина
05 июля 2023, 23:23 | Обновлено 06 июля 2023, 00:22
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0

Унион Санта-Фе – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 6 июля в 22:30 по Киеву

05 июля 2023, 23:23 | Обновлено 06 июля 2023, 00:22
45
0
Унион Санта-Фе – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля на «Эстадио 15 де Абриль» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Унион Санта-Фе» встретится с «Бокой Хуниорс». Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Унион Санта-Фе

Клуб достаточно скромен, несмотря на длительную историю. Достаточно сказать, что проект, созданный в 1907-м году, ни разу не брал ни единого официального трофея. Максимальным результатом, причем единственным, было вице-чемпионство 1979-го года. Спустя ровно 40 лет El club de la Avenida дебютировал на международной арене, в Копе Судамерикана. Но потом особенного развития не было, наоборот, прошлогодняя Примера принесла только 22-е место. Мало что получалось в новом розыгрыше, достаточно сказать, что в 15 первых турах чемпионата была только 1 победа. Но в конце мая команда вдруг преобразилась, выдав беспроигрышную серию, причем начав ее с 3-х побед кряду. И только в прошлом туре уступили Атлетико Тукуман - выездные 0:1.

Бока Хуниорс

Команда в этом сезоне резко провалилась - особенно на фоне 2022-го, когда вернула себе чемпионский титул, еще и в сочетании с Трофеем Диего Марадоны и аргентинским Суперкубком. Но сейчас разве что Копу Либертадорес, с оговорками, можно внести в актив этому гранду. Там генуэзцы досрочно оформили выход в плей-офф. Но это не компенсирует глухого провала в Примере, где фаворит показывал отрицательное соотношение побед и поражений. Вроде бы дела наладились во второй половине весны, было даже выиграно 4 поединка из 5 в чемпионате. Но затем чемпион ухитрился проиграть Арсенал Саранди, худшему участнику нынешней Примеры, а потом, после ничьей, последовал разгром от Годой Крус. Впрочем, в прошлом туре оформили гроссмейстерские 2:0 с Сармьенто.

Статистика личных встреч

В последнее время Унион неожиданно хорошо играет с Бокой Хуниорс. У него 2 победы при ничьей в 3-х крайних поединках с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом оживающего гранда, что играет в гостях. Но и хозяева неплохи, ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,92).

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Унион Санта-Фе Бока Хуниорс чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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