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Аргентина
05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 06 июля 2023, 00:23
32
0

Арсенал Саранди – Дефенса и Хустисия. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 6 июля в 20:00 по Киеву

05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 06 июля 2023, 00:23
32
0
Арсенал Саранди – Дефенса и Хустисия. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля на «Эстадио Хулио Умберто Грондона» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Арсенал Саранди» встретится с «Дефенса и Хустиция». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Арсенал Саранди

Команда отлично играла 10-15 лет назад, когда выдала отрезок, что принес львиную часть трофеев. Она в 2007-м году смогла выиграть первый трофей - и сразу авторитетный, Копу Судамерикана. Через год Виадук прибавил полуофициальный Кубок банка Суруга, но, главное, Клаусура-2012 принесла дебютное и пока что последнее чемпионство, а чуть позже - и 1-й кубок. Но потом умер основатель и патрон, Грондона, в честь которого сейчас назван стадион. Клуб в итоге вылетал во 2-й дивизион (еще и на фоне финансовых проблем), и, вернувшись, снова борется за выживание. Прошлый сезон принес 23-е место (из 28). В новом коллектив долгое время провел на последнем месте в турнирной таблице. Даже Велес Сарсфилд, тоже кризисный клуб, победил в прошлом туре противника по борьбе за выживание 1:0.

Дефенса и Хустиция

Клуб был создан еще в 1935-м году. Но, по большому счету, только в последние годы получилось заявить о себе. Но зато очень громко: вице-чемпионство в 2019-м и 2021-м годах, Копа Судамерикана-2020 и Рекопа в следующем розыгрыше. Но в прошлом сезоне Halcón, сначала выйдя в плей-офф Трофея Диего Марадоны, уже в стандартной Примере ограничился только 12-й позицией. Это позволило сыграть в нынешнем розыгрыше Копа Судамерикана, где, начав с поражения, потом выиграл ряд поединков кряду, выйдя досрочно в плей-офф. А в чемпионате, выдав 2 серии по 4 победы, в остальных поединках показывали скромные результаты, впрочем, все равно прибавив по сравнению с 2022-м. Вот и с Тигре оформили победные 1:0.

Статистика личных встреч

Арсенал Саранди не проигрывает вот уже 5 очных матчей. Но, выиграв дважды, потом он 3 раза кряду сводил поединки вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что снова гости будут фаворитами. С учетом слабости Арсенал Саранди, рекомендуем ставить на успех Дефенса и Хустиция (коэффициент - 2,02).

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Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Аргентины по футболу
Источник Sport.ua
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