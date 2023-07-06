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06 июля 2023, 00:10 | Обновлено 06 июля 2023, 00:13
815
0

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

5 июля в румынском Бухаресте прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21

06 июля 2023, 00:10 | Обновлено 06 июля 2023, 00:13
815
0
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

5 июля в Бухаресте прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE

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Источник Sport.ua
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