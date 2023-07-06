Молодежные турниры06 июля 2023, 00:10 | Обновлено 06 июля 2023, 00:13
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Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
5 июля в румынском Бухаресте прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21
06 июля 2023, 00:10 | Обновлено 06 июля 2023, 00:13
815
0
5 июля в Бухаресте прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (5:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE
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