5 июля в Бухаресте прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (5:1).

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE