Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен

Матч 1/64 финала Уимблдона-2023 с участием первой ракеткой Украины Ангелины Калининой (WTA 26) не состоится сегодня, 5 июля, как запланировано.

Причина – дождь, из-за которого поединки первых запусков на корте, где должны была играть украинка, начались позже на 1.5 часа, а также прерывались.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесена игра. Однако стоит предположить, что матч будет сыграны завтра, 6 июля.

Ранее стало известно о том, что поединки 1/32 финала с участием Элины Свитолиной и Леси Цуренко также перенесены.

В первом раунде травяного мейджора Калинина сыграет против Джессики Бузас Манейро.