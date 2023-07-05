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  4. Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Уимблдон
05 июля 2023, 21:40 |
3585
0

Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен

Ангелина все еще не стартовала на травяном мейджоре

05 июля 2023, 21:40 |
3585
0
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Матч 1/64 финала Уимблдона-2023 с участием первой ракеткой Украины Ангелины Калининой (WTA 26) не состоится сегодня, 5 июля, как запланировано.

Причина – дождь, из-за которого поединки первых запусков на корте, где должны была играть украинка, начались позже на 1.5 часа, а также прерывались.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесена игра. Однако стоит предположить, что матч будет сыграны завтра, 6 июля.

Ранее стало известно о том, что поединки 1/32 финала с участием Элины Свитолиной и Леси Цуренко также перенесены.

В первом раунде травяного мейджора Калинина сыграет против Джессики Бузас Манейро.

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Ангелина Калинина Джессика Бузас Манейро расписание Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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