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  4. Матчи Свитолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Уимблдон
05 июля 2023, 19:13 |
915
1

Матчи Свитолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя

Украинки не выйдут на поединки 2-го раунда травяного мейджора сегодня, 5 июля

05 июля 2023, 19:13 |
915
1
Матчи Свитолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Матчи 1/32 финала Уимблдона-2023 с участием украинских теннисисток Элины Свитолиной (WTA 76) и Леси Цуренко (WTA 60) не состоятся сегодня, 5 июля, как было запланировано.

Причина – дождь, из-за которого поединки первых запусков на кортах, где должны были играть украинки, начались позже на 1.5 часа, а также прерывались.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 6 июля.

Во втором раунде травяного мейджора Элина встретится с Элизе Мертенс, а Леся сразится против Катерины Синяковой.

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Элина Свитолина Леся Цуренко Уимблдон-2023 Элизе Мертенс Катерина Синякова перенос матча расписание
Источник Sport.ua
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Игорь Городищев
Скоріш і Геля сьогодні не зіграє ... там з освітленням традиція ще та ...)
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