Матчи Свитолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Украинки не выйдут на поединки 2-го раунда травяного мейджора сегодня, 5 июля
Матчи 1/32 финала Уимблдона-2023 с участием украинских теннисисток Элины Свитолиной (WTA 76) и Леси Цуренко (WTA 60) не состоятся сегодня, 5 июля, как было запланировано.
Причина – дождь, из-за которого поединки первых запусков на кортах, где должны были играть украинки, начались позже на 1.5 часа, а также прерывались.
Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 6 июля.
Во втором раунде травяного мейджора Элина встретится с Элизе Мертенс, а Леся сразится против Катерины Синяковой.
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