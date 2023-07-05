Матчи Свитолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя

Матчи 1/32 финала Уимблдона-2023 с участием украинских теннисисток Элины Свитолиной (WTA 76) и Леси Цуренко (WTA 60) не состоятся сегодня, 5 июля, как было запланировано.

Причина – дождь, из-за которого поединки первых запусков на кортах, где должны были играть украинки, начались позже на 1.5 часа, а также прерывались.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 6 июля.

Во втором раунде травяного мейджора Элина встретится с Элизе Мертенс, а Леся сразится против Катерины Синяковой.