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  4. Свитолина и Стаховский организуют в Украине серию детских турниров U-14
Теннис в Украине
05 июля 2023, 22:10 |
164
0

Свитолина и Стаховский организуют в Украине серию детских турниров U-14

Формат Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour предусматривает проведение отборочных турниров и финала

05 июля 2023, 22:10 |
164
0
Свитолина и Стаховский организуют в Украине серию детских турниров U-14
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Именитые представители украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский организуют в Украине ежегодную серию детских турниров при поддержке «Новой почты».

Формат Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post предусматривает проведение четырех отборочных турниров и заключительного турнира Finals. По результатам отборочных соревнований восемь лучших парней и девушек получат возможность принять участие в заключительном турнире, где и будут выявлены окончательные победители, которые получат грантовую поддержку в размере $20 000 (эта сумма будет распределена между участниками), дальнейшее сопровождение от Фонда Элины Свитолиной и наставничество непосредственно от Элины Свитолиной и Сергея Стаховского.

«Дети – наше будущее. В это сверхсложное время нужно поддерживать юных спортсменов и создавать условия, которые бы мотивировали их продолжать теннисную карьеру. Именно поэтому мы решили основать серию теннисных турниров и объединить усилия моего фонда и Новой почты, которая не только является лидером украинского бизнеса, но и, безусловно, демонстрирует пример высокой социальной ответственности. Наша цель – создать в Украине благоприятную среду для становления спортсменов высокого класса, поддержать и вдохновить талантливую молодежь», – рассказала Элина Свитолина.

«Я счастлив, что мы смогли аккумулировать усилия и основать проект, направленный на сохранение украинского спорта. Спортивные достижения украинцев – это наша ДНК, по которой украинцев знают в мире. Поэтому так важно даже во время войны заботиться о том, чтобы в стране росло новое поколение атлетов», – добавил Сергей Стаховский.

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Элина Свитолина Сергей Стаховский
Источник Большой теннис Украины
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