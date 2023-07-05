5 июля в 19:00 сборная Украины по пляжному футболу стартует в отборочном турнире к ЧМ-2024 матчем против команды Испании.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский (ВИТ). Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – ВИТ), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).

Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)

Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.

Группа В: Испания, Украина , Польша, Литва

, Польша, Литва Группа С: Германия, Португалия, Франция, Чехия

Группа D: Швейцария, беларусь, Турция, Дания

1-й тур, 5 июля

10:00. D. беларусь – Турция – 10:2

11:15. C. Франция – Греция – 5:3

12:30. A. Италия – Эстония – 3:1

13:45. B. Польша – Литва – 3:1

15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2

16:30. C. Португалия – Германия – 8:6

17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3

19:00. B. Испания – Украина

Испания – Украина. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 5 июля в 19:00