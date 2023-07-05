Испания – Украина. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 19:00 матч 1-го тура квалификации ЧМ по пляжному футболу
5 июля в 19:00 сборная Украины по пляжному футболу стартует в отборочном турнире к ЧМ-2024 матчем против команды Испании.
Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир продлится с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.
16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Неруш («Артур Мьюзик»), Александр Пославский (ВИТ). Полевые игроки: Максим Войток, Юрий Щерица, Александр Корнийчук (все – ВИТ), Игорь Левченко, Андрей Пашко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Андрей Борсук (оба – «Артур Мьюзик»), Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко (оба – «Гриффин»), Олег Щитник (NC Beachsoccer).
Отборочный турнир ЧМ-2024 по пляжному футболу (зона Европы)
- Группа А: Азербайджан, Италия, Молдова, Эстония.
- Группа В: Испания, Украина, Польша, Литва
- Группа С: Германия, Португалия, Франция, Чехия
- Группа D: Швейцария, беларусь, Турция, Дания
1-й тур, 5 июля
- 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
- 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
- 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
- 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
- 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
- 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
- 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
- 19:00. B. Испания – Украина
Испания – Украина. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 5 июля в 19:00
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