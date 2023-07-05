Георгий СУДАКОВ: «Эта команда написала историю. Хочу поехать на Олимпиаду»
Хавбек готов ехать на Игры
Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков надеется, что у него будет возможность поехать на Олимпиаду в Париж, куда команда уже вышла.
«Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией».
«Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду», – сказал Судаков.
Ранее УАФ подтвердила, что тренером олимпийской команды будет Руслан Ротань.
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