Георгий СУДАКОВ: «Эта команда написала историю. Хочу поехать на Олимпиаду»

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков надеется, что у него будет возможность поехать на Олимпиаду в Париж, куда команда уже вышла.

«Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией».

«Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду», – сказал Судаков.

Ранее УАФ подтвердила, что тренером олимпийской команды будет Руслан Ротань.