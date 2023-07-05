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  4. Георгий СУДАКОВ: «Эта команда написала историю. Хочу поехать на Олимпиаду»
Молодежные турниры
05 июля 2023, 17:30 |
341
1

Георгий СУДАКОВ: «Эта команда написала историю. Хочу поехать на Олимпиаду»

Хавбек готов ехать на Игры

05 июля 2023, 17:30 |
341
1
Георгий СУДАКОВ: «Эта команда написала историю. Хочу поехать на Олимпиаду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков надеется, что у него будет возможность поехать на Олимпиаду в Париж, куда команда уже вышла.

«Времени праздновать не было. И времени восстановиться тоже особо не было, но мы должны вытащить из себя максимум с Испанией».

«Олимпиада? Это история, первый раз сборная Украины по футболу на Играх. Мы нашей командой написали эту историю, поэтому я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Это престижно, и если будет возможность, то я поеду», – сказал Судаков.

Ранее УАФ подтвердила, что тренером олимпийской команды будет Руслан Ротань.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21 Олимпийские игры 2024
Источник ВЗбирна
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Саша Денисов
Історію напишете, якщо Євро виграєте, бо у фіналі вже грали у 2006-му. Успіху сьогодні ввечері 
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