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Польша
05 июля 2023, 17:34 | Обновлено 05 июля 2023, 17:35
825
0

Экс-форвард Динамо после успеха в Израиле перешел в польскую Сталь

Илья Шкурин продолжит карьеру в Экстраклассе

05 июля 2023, 17:34 | Обновлено 05 июля 2023, 17:35
825
0
Экс-форвард Динамо после успеха в Израиле перешел в польскую Сталь
stalmielec.com

23-летний форвард московского цска Илья Шкурин, который с июля 2021-го по февраль 2022-го выступал за киевское «Динамо» на правах аренды, продолжит карьеру в польской Экстраклассе.

Белорус перешел в «Сталь» из города Мелец, оформив временное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Контракт Шкурина с цска также действует до лета 2024-го. Следовательно, уже через полгода форвард сможет подписать с любым заинтересованным в его услугах клубом пре-контракт.

В минувшем сезоне Шкурин также на условиях аренды выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы, проведя 33 матча (15 голов и 4 ассиста).

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Источник ФК Сталь Мелец
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