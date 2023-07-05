Оболонь планирует вернуть Мединского
30-летний вингер находится в расположении «пивоваров»
«Оболонь» планирует вернуть вингера Игоря Мединского. 30-летний футболист уже находится в расположении команды.
Мединский выступал за «пивоваров» с 2018 года по апрель 2022 года. Вингер предыдущий сезон провел в хорватском «Карловаце 1919».
Ранее «Оболонь» объявила о подписании контракта с голкипером Александром Рыбкой. Также команду пополнили нападающий Ростислав Тарануха и полузащитник Владислав Приймак.
«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В новом сезоне «пивовары» выступят в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0
Кристоф Галтье покинул французский клуб