Оболонь планирует вернуть Мединского

«Оболонь» планирует вернуть вингера Игоря Мединского. 30-летний футболист уже находится в расположении команды.

Мединский выступал за «пивоваров» с 2018 года по апрель 2022 года. Вингер предыдущий сезон провел в хорватском «Карловаце 1919».

Ранее «Оболонь» объявила о подписании контракта с голкипером Александром Рыбкой. Также команду пополнили нападающий Ростислав Тарануха и полузащитник Владислав Приймак.

«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В новом сезоне «пивовары» выступят в элитном дивизионе чемпионата Украины.