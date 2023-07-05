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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 15:28 | Обновлено 05 июля 2023, 15:49
347
0

Оболонь планирует вернуть Мединского

30-летний вингер находится в расположении «пивоваров»

05 июля 2023, 15:28 | Обновлено 05 июля 2023, 15:49
347
0
Оболонь планирует вернуть Мединского
ФК Оболонь

«Оболонь» планирует вернуть вингера Игоря Мединского. 30-летний футболист уже находится в расположении команды.

Мединский выступал за «пивоваров» с 2018 года по апрель 2022 года. Вингер предыдущий сезон провел в хорватском «Карловаце 1919».

Ранее «Оболонь» объявила о подписании контракта с голкипером Александром Рыбкой. Также команду пополнили нападающий Ростислав Тарануха и полузащитник Владислав Приймак.

«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В новом сезоне «пивовары» выступят в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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Источник Sportarena
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