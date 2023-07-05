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  4. Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Думаю, что в Премьер-лиге легче играть, чем в Первой»
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 14:28 | Обновлено 05 июля 2023, 14:53
99
0

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Думаю, что в Премьер-лиге легче играть, чем в Первой»

Новичок «Полесья» – о новом вызове

05 июля 2023, 14:28 | Обновлено 05 июля 2023, 14:53
99
0
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Думаю, что в Премьер-лиге легче играть, чем в Первой»
ФК Полесье Житомир. Вячеслав Танковский

Новичок «Полесья» Вячеслав Танковский прокомментировал переход в житомирский клуб. Хавбек заключил трехлетний контракт с «волками».

– Я очень долго слежу за «Полесьем». Еще когда я был в «Металлисте», мы играли против «Полесья» в Первой лиге. Это уже тогда была очень хорошая команда. Нам очень тяжело было с ними играть. Вот еще с тех пор знаю о житомирской команде. Очень нравилась и работа главного тренера, и команды.

– Какие у тебя ожидания от пребывания в клубе, какие личные цели ставишь перед собой здесь?
– Вероятно, как и у каждого футболиста - расти в профессиональном плане, как футболист. Помогать команде в выполнении задач, которые ставит перед нами главный тренер, президент и помогать этой команде.

– Наблюдал за «Полесьем» в Первой лиге? Как можешь охарактеризовать игру нашей команды?
– Здесь на самом деле очень хорошая команда, очень сильные игроки. Команда не бьет мяч, команда контролирует его. Мне это очень нравилось и это то, что я люблю. Нападающий в команде тоже очень сильный, я играл с Филиппом Будковским. Он высокий, очень хорошо работает с мячом.

– Кого еще из команды ты знал до перехода сюда? Возможно, имеешь приятельские или дружеские отношения?
– Из этой команды я знаю практически всех, со многими играл. С Филиппом Будковским играл в «Заре», играл с Чоботенко и Кудриком в "Мариуполе", в "Арсенале" играл с Янаковым, с Козаком. Поэтому адаптации с этой точки зрения у меня вообще не будет, я всех знаю. А кого не знаю, уже познакомился.

– Ты имеешь очень солидный опыт выступлений в УПЛ. В какой футбол играют в Премьер-лиге?
– В Первой лиге очень много борьбы. Много команд, которые не могут контролировать мяч, всегда бьют его вперед и просто бегут, подбирают. Когда я играл в Первой лиге за «Металлист», то было на самом деле очень тяжело, когда я перешел туда из «Шахтера». Трудно было именно перестроиться. А в УПЛ команды и сами играют в футбол, и другим дают играть. Я думаю, что в Премьер-Лиге легче играть, но если ты знаешь что делать с мячом до его приема. И если знаешь, то вопросов вообще не будет.

– Учитывая опыт и умение партнеров по команде, как думаешь на что способна команда в дебютном для себя сезоне?
– Конечно, мы с коллективом хотим сыграть как можно лучше. Мы будем стараться все это делать, и доказывать наши намерения на футбольном поле. Мы знаем и верим в свои силы, что мы можем достичь хороших результатов в УПЛ. Мы уже сейчас готовимся, а игра покажет, когда мы начнем играть.

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Вячеслав Танковский Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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