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  4. «Навсегда болельщик Динамо». Бойко трогательно попрощался с киевлянами
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 14:29 |
976
1

«Навсегда болельщик Динамо». Бойко трогательно попрощался с киевлянами

Вратарь столичного клуба будет играть в друго команде

05 июля 2023, 14:29 |
976
1
«Навсегда болельщик Динамо». Бойко трогательно попрощался с киевлянами
ФК Динамо Киев

Многолетний голкипер «Динамо» Денис Бойко, который покинул столичный клуб после завершения сезона-2022/2023, написал слова благодарности на своей странице в Instagram.

«Пришло время сказать до свидания родному клубу! Но только до свидания...

Я родился в Киеве, мой папа играл за «Динамо» Киев, я воспитывался на традициях и любви к этому без преувеличения великому клубу, поэтому в моем сердце навсегда, большими буквами будет выгравировано имя «Динамо» Киев!

Я хотел бы искренне поблагодарить всех партнеров по команде и тренеров, с которыми я работал на протяжении этого периода! А также весь персонал клуба, который каждый день помогал мне на базе и за ее пределами!

Также я бесконечно благодарен президенту клуба за то, что он делал для меня на протяжении всей карьеры в «Динамо»!

Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас как во времена побед, так и в трудные времена поражений! Вы наша сила!

Но самые главные слова благодарности и низкий поклон нашим Защитникам, которые защищают нашу страну от ср@ных орков! Благодаря вам сейчас мы можем заниматься любимым делом!

Слава Украине!

P.S. Я навсегда болельщик киевского «Динамо», – написал Денис.

За время выступлений в составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах в период 2005-2014 гг. и с 2018 года, однажды стал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и трижды – Суперкубка страны.

Сообщалось, что Бойко согласовал контракт с «Полесьем».

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Денис Бойко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Alexander Киев
Дніпру завдячуй, де ти дійсно став воротарем. За фінал в ЛЄ, а потім і за можливість пограти у Європі. А не ось це.. недо-дінама
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