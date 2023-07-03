Источник: Бойко согласовал контракт с Полесьем

Экс-вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко станет игроком «Полесья». По информации SportArena, 35-летний голкипер уже согласовал контракт с новичком УПЛ и вскоре присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.

Напомним, Бойко сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек в конце прошлого сезона.

Ранее «Полесье» подписало полузащитника «Александрии» Эмиля Мустафаева.