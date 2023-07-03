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03 июля 2023, 18:01 |
1216
0

Источник: Бойко согласовал контракт с Полесьем

Новичок УПЛ усилится опытным вратарем

03 июля 2023, 18:01 |
1216
0
Источник: Бойко согласовал контракт с Полесьем
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Экс-вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко станет игроком «Полесья». По информации SportArena, 35-летний голкипер уже согласовал контракт с новичком УПЛ и вскоре присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.

Напомним, Бойко сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек в конце прошлого сезона.

Ранее «Полесье» подписало полузащитника «Александрии» Эмиля Мустафаева.

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Источник Sportarena
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