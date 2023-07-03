Молодежные турниры03 июля 2023, 18:01 |
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Источник: Бойко согласовал контракт с Полесьем
Новичок УПЛ усилится опытным вратарем
03 июля 2023, 18:01 |
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Экс-вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко станет игроком «Полесья». По информации SportArena, 35-летний голкипер уже согласовал контракт с новичком УПЛ и вскоре присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.
Напомним, Бойко сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек в конце прошлого сезона.
Ранее «Полесье» подписало полузащитника «Александрии» Эмиля Мустафаева.
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