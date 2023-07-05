Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне
5 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№32 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №11 после встечи Кублер – Умбер. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Алиши Паркс (№51 WTA) или Аны Богдан (№57 WTA).
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