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  4. Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2023, 14:15 |
1050
0

Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне

05 июля 2023, 14:15 |
1050
0
Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№32 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №11 после встечи Кублер – Умбер. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Алиши Паркс (№51 WTA) или Аны Богдан (№57 WTA).

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Катерина Синякова Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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