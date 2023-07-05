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05 июля 2023, 12:59 | Обновлено 05 июля 2023, 13:19
391
0

Белик назначен главным тренером Шахтера U-19

Также названы его помощники

05 июля 2023, 12:59 | Обновлено 05 июля 2023, 13:19
391
0
Белик назначен главным тренером Шахтера U-19
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Юношеская команда донецкого «Шахтера» получила нового наставника и тренерский штаб.

Главным тренером «Шахтера» U-19 назначен Алексей Белик. 42-летний специалист будет готовить «горняков» к матчам юношеского чемпионата Украины и Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2023/24.

В тренерский штаб «оранжево-черных» вошли ассистенты главного тренера Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Максим Малышев, тренер вратарей Роман Гаврилов, тренер по физподготовке Ярослав Гацков.

Ранее «Шахтер» представил полный состав тренерского штаба первой команды.

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Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик назначение тренера Александр Алимов Дмитрий Ефимов Максим Малышев Роман Гаврилов Ярослав Гацков
Источник ФК Шахтер Донецк
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