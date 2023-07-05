Молодежные турниры05 июля 2023, 12:59 | Обновлено 05 июля 2023, 13:19
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Белик назначен главным тренером Шахтера U-19
Также названы его помощники
05 июля 2023, 12:59 | Обновлено 05 июля 2023, 13:19
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Юношеская команда донецкого «Шахтера» получила нового наставника и тренерский штаб.
Главным тренером «Шахтера» U-19 назначен Алексей Белик. 42-летний специалист будет готовить «горняков» к матчам юношеского чемпионата Украины и Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2023/24.
В тренерский штаб «оранжево-черных» вошли ассистенты главного тренера Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Максим Малышев, тренер вратарей Роман Гаврилов, тренер по физподготовке Ярослав Гацков.
Ранее «Шахтер» представил полный состав тренерского штаба первой команды.
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