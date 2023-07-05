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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины»
Молодежные турниры
05 июля 2023, 12:30 |
397
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины»

Защитник молодежной сборной Украины – о предстоящем полуфинале чемпионата Европы

05 июля 2023, 12:30 |
397
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины»
УАФ

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился мыслями накануне полуфинального матча чемпионата Европы 2023 года с Испанией.

«Ничем не хотим никого удивлять. У нас командный стиль игры, и об этом знает каждый. Хотя Испания в четвертьфинале сыграла 120 минут, а мы – 90, я считаю, что мы в одинаковых условиях.

Это решающая игра, очень важный матч. Верим в Бога и надеемся выиграть. Очень тяжелый соперник, но мы верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины», – сказал Максим Таловеров.

Матч между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится сегодня, 5 июля в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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