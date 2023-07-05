Максим ТАЛОВЕРОВ: «Верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины»
Защитник молодежной сборной Украины – о предстоящем полуфинале чемпионата Европы
Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился мыслями накануне полуфинального матча чемпионата Европы 2023 года с Испанией.
«Ничем не хотим никого удивлять. У нас командный стиль игры, и об этом знает каждый. Хотя Испания в четвертьфинале сыграла 120 минут, а мы – 90, я считаю, что мы в одинаковых условиях.
Это решающая игра, очень важный матч. Верим в Бога и надеемся выиграть. Очень тяжелый соперник, но мы верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины», – сказал Максим Таловеров.
Матч между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится сегодня, 5 июля в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).
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