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  4. Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2023, 12:20 |
1489
0

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне

05 июля 2023, 12:20 |
1489
0
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA). Встреча состоится не ранее 19:00 по Киеву, корт пока не определен.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ван Сиюй (№73 WTA) или Софии Кенин (№128 WTA).

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2023 Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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