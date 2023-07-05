Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA). Встреча состоится не ранее 19:00 по Киеву, корт пока не определен.

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Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ван Сиюй (№73 WTA) или Софии Кенин (№128 WTA).

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