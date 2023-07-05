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Молодежные турниры
05 июля 2023, 12:07 |
1334
0

Известно, в какой форме Украина U-21 сыграет против Испании

Матч начнется в 22.00 по киевскому времени

05 июля 2023, 12:07 |
1334
0
Известно, в какой форме Украина U-21 сыграет против Испании
УАФ

5 июля молодежная сборная Украины, которая три дня назад, победив Францию (3:1), завоевала для нашей страны право впервые принять участие в футбольном турнире Олимпиады, продолжит свое выступление на Евро-2023 (U-21).

Полуфинальный поединок Испания – Украина состоится на стадионе «Стяуа» в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Против испанцев будем играть в желтом комплекте формы.

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Источник Sport.ua
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