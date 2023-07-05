Известно, в какой форме Украина U-21 сыграет против Испании

5 июля молодежная сборная Украины, которая три дня назад, победив Францию (3:1), завоевала для нашей страны право впервые принять участие в футбольном турнире Олимпиады, продолжит свое выступление на Евро-2023 (U-21).

Полуфинальный поединок Испания – Украина состоится на стадионе «Стяуа» в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Против испанцев будем играть в желтом комплекте формы.