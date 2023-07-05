Ливерпуль получил отказ в желании подписать защитника Торино

Итальянский клуб «Торино» отказался продавать защитника Перра Схюрса в «Ливерпуль» на предложенных «красными» условиях.

Англичане оценили 23-летнего нидерландского игрока в 30 млн евро. Сообщается, что «Торино» ждет от мерсисайдцев улучшенное предложение.

Схюрс играет за «Торино» с лета 2022 года. В предыдущем сезоне он провел за команду 33 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отказался от подписания хавбека «Ниццы» Хефрена Тюрама.