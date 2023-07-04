Ливерпуль отказался от подписания Тюрама

«Ливерпуль» отказался от идеи подписания полузащитника «Ниццы» и сборной Франции U-21 Хефрена Тюрама. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее «Ливерпуль» активно работал над трансфером 22-летнего француза, но переговоры, которые были запланированы на текущую неделю, отменены. Такое решение в «Ливерпуле» приняли после подписания Доминика Собослаи, который также выступает на позиции центрального полузащитника.

Теперь «Ливерпуль» может переключить свое внимание на опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавия. 19-летний бельгиец оценивается в 32 миллиона евро.