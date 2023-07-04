Ливерпуль отказался от подписания Тюрама
Хавбек «Ниццы» «Красным» больше не нужен
«Ливерпуль» отказался от идеи подписания полузащитника «Ниццы» и сборной Франции U-21 Хефрена Тюрама. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Ранее «Ливерпуль» активно работал над трансфером 22-летнего француза, но переговоры, которые были запланированы на текущую неделю, отменены. Такое решение в «Ливерпуле» приняли после подписания Доминика Собослаи, который также выступает на позиции центрального полузащитника.
Теперь «Ливерпуль» может переключить свое внимание на опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавия. 19-летний бельгиец оценивается в 32 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах обыграла Вильямс-старшую
Валерий Василенко – о закономерной незакономерности