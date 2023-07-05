Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 11:23 |
1007
0

Технический спонсор Динамо прокомментировал продажи на россии

Представитель New Balance в Украине обратился к Sport.ua со специальным релизом

05 июля 2023, 11:23 |
1007
0
Технический спонсор Динамо прокомментировал продажи на россии
Twitter

«ООО «Старлинг-груп», которое является официальным представителем New Balance в Украине, предоставило комментарий относительно того факта, что бренд остается на рынке рф, где ведет деятельность хитрым образом, производя редирект на другой сайт.

«Компанія New Balance підтримує Україну з першого дня війни і припинила постачання будь-якого товару на територію рф. Також, New Balance виділив нашій державі допомогу у розмірі $1 000 000 доларів на гуманітарні потреби України. $100 000 передано до Червоного Хресту та $900 000 до благодійних організацій, щоб допомоги людям, які залишились без домівок і потребують гуманітарної допомоги.

В росії New Balance співпрацював через дистриб'ютора «МФК Джамілько». Дистриб'ютори були відповідальні за поширення продукції компанії на своїй території. Система дистрибуції передбачала попереднє замовлення колекцій та їхній викуп компанією для подальшої реалізації.

Після ретельного аналізу асортименту на мультибрендовому сайті Trendzone ми з впевненістю можемо підтвердити, що компанія New Balance дійсно припинила всіляку співпрацю з вищезгаданим дистриб'ютором. Пояснюємо чому:

Наявний асортимент продукції New Balance є залишком минулих сезонів, зокрема найновіші моделі на цьому сайті, це деякі одиниці з колекції весна 2022 року, які були придбані дистриб'ютором ще до 24 лютого. Тому, ми з впевненістью кажемо: на сайті розпродаються залишки старих колекцій, які бренд випускав ще до початку війни. Там повністю відсутні колекції випущені брендом після оголошення припинення співпраці, тобто колекції 2022 та 2023 років.

Дистриб'ютора в рф було позбавлено прав на використання торгової марки, сайту і домену New Balance, вони змінили його назву на Trendzone. Cаме тому старі колекції, які залишилися, розпродаваються на цьому ресурсі.

З початком війни українське представництво особисто подавало запит до центрального офісу New Balance з проханням прокоментувати вихід і припинення поставок, і отримали 100% відтримку України», – йде мова у заяві «ТОВ «Старлинг-груп».

«Для нас надзвичайно важлива наша репутація і довіра клієнтів, саме тому для нас було важливо отримати підтверждення про вихід New Balance з ринку росії, щоб ми не мали жодних зв'язків із країною терористом. Ми залишаємося вірними нашим клієнтам та Україні, тому продовжуємо підтримувати країну, ЗСУ та працювати задля нашої перемоги», – прокоментував директор по маркетингу New Balance Україна Олексій Зеркаль.

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спонсоры Динамо Киев российско-украинская война New Balance
Источник Sport.ua
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