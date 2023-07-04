Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии

Компания New Balance, технический партнер киевского «Динамо», продолжает вести бизнес на россии, несмотря на официальное заявление о выходе из рынка России.

На сайте newbalance.ru выводится сообщение о приостановлении приема заказов из россии.

Однако если включить российский VPN, то происходит редирект (перенаправление) на сайт trendzone.ru, на котором есть сообщение, что newbalance.ru переехал на trendzone.ru. Продажа товаров в обоих случаях осуществляет группа компаний JamilCo.

ФОТО. Просмотр сайта New Balance

ФОТО. Пользователей из рф New Balance перенаправляет на другой сайт