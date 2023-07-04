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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 22:59 | Обновлено 04 июля 2023, 23:15
1196
5

Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии

Компания New Balance хитрым образом производит редирект на другой сайт

04 июля 2023, 22:59 | Обновлено 04 июля 2023, 23:15
1196
5
Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии

Компания New Balance, технический партнер киевского «Динамо», продолжает вести бизнес на россии, несмотря на официальное заявление о выходе из рынка России.

На сайте newbalance.ru выводится сообщение о приостановлении приема заказов из россии.

Однако если включить российский VPN, то происходит редирект (перенаправление) на сайт trendzone.ru, на котором есть сообщение, что newbalance.ru переехал на trendzone.ru. Продажа товаров в обоих случаях осуществляет группа компаний JamilCo.

ФОТО. Просмотр сайта New Balance

ФОТО. Пользователей из рф New Balance перенаправляет на другой сайт

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Динамо Киев New Balance спонсоры российско-украинская война
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Комментарии 5
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vitaly
Насправді вийшло спростування з доказами, що це їх дистрибютор попередній дорозпродує закуплений раніше товар. Там немає нових колекцій.
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+5
ZloyDeda
А технічний спонсор збірної Joma не продовжує?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Український Крим
Тю, так у Динамо власник Суркіс з російської партії і віце-президент Гінзбург, перший пошановувач Вєлікой Росіії, як він каже)  а тут якісь кеди продаються
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-5
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