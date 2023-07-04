Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии
Компания New Balance хитрым образом производит редирект на другой сайт
Компания New Balance, технический партнер киевского «Динамо», продолжает вести бизнес на россии, несмотря на официальное заявление о выходе из рынка России.
На сайте newbalance.ru выводится сообщение о приостановлении приема заказов из россии.
Однако если включить российский VPN, то происходит редирект (перенаправление) на сайт trendzone.ru, на котором есть сообщение, что newbalance.ru переехал на trendzone.ru. Продажа товаров в обоих случаях осуществляет группа компаний JamilCo.
ФОТО. Просмотр сайта New Balance
ФОТО. Пользователей из рф New Balance перенаправляет на другой сайт
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