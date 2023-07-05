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Молодежные турниры
05 июля 2023, 11:07 |
439
1

Тренер Испании U-21: «Должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал»

Санти Дения высоко оценивает силу украинской сборной

05 июля 2023, 11:07 |
439
1
Тренер Испании U-21: «Должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал»
rfef.es

Главный тренер сборной Испании U-21 Санти Дения поделился ожиданиями перед полуфинальной встречей против сборной Украины.

«Мои 23 игрока могут быть в стартовом составе в любом клубе мира. Однако надо учитывать работу сборной Украины на этом турнире. Мы должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал Евро», – сказал 49-летний наставник.

Матч между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится 5 июля в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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Источник RFEF
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Комментарии 1
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Vitason
Ну ,козаки ,з Богом!!  Покажіть справжню силу українського народу,я впевнений ,що ви зможете,вірю і надіюсь на те ,що ви будете в фіналі, Україна з вами!!!
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