Молодежные турниры05 июля 2023, 11:07 |
439
1
Тренер Испании U-21: «Должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал»
Санти Дения высоко оценивает силу украинской сборной
05 июля 2023, 11:07 |
439
1
Главный тренер сборной Испании U-21 Санти Дения поделился ожиданиями перед полуфинальной встречей против сборной Украины.
«Мои 23 игрока могут быть в стартовом составе в любом клубе мира. Однако надо учитывать работу сборной Украины на этом турнире. Мы должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал Евро», – сказал 49-летний наставник.
Матч между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится 5 июля в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2023, 17:51 2
Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь
Футбол | 05 июля 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 04.07.2023, 13:47
Футбол | 04.07.2023, 12:59
Футбол | 05.07.2023, 08:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну ,козаки ,з Богом!! Покажіть справжню силу українського народу,я впевнений ,що ви зможете,вірю і надіюсь на те ,що ви будете в фіналі, Україна з вами!!!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
04.07.2023, 14:41 16
03.07.2023, 19:13 9
03.07.2023, 11:00 1
03.07.2023, 21:20 35
04.07.2023, 08:26 11
03.07.2023, 15:37 28
04.07.2023, 19:42 9