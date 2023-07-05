Тренер Испании U-21: «Должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал»

Главный тренер сборной Испании U-21 Санти Дения поделился ожиданиями перед полуфинальной встречей против сборной Украины.

«Мои 23 игрока могут быть в стартовом составе в любом клубе мира. Однако надо учитывать работу сборной Украины на этом турнире. Мы должны провести идеальный матч, чтобы выйти в финал Евро», – сказал 49-летний наставник.

Матч между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится 5 июля в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).