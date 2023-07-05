Олег ГОЛОДЮК: «Игрокам намного легче переносить нагрузки»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал оценку первой неделе подготовки команды к новому сезону-2023/2024.

Напомним, 3 июля харьковчане провели спарринг с «Чайкой», в котором одержали победы со счетом 2:0.

– Этой игрой завершился первый этап подготовки. Как почти у всех, утром была работа в тренажерном зале и беговая работа, а вечером больше работали с мячами и отрабатывали определенные тактические моменты. Закладывали фундамент физической подготовки для игроков.

– В какой форме вернулись ребята из отпуска?

– Ни к одному не было претензий, видно, что отдых провели активно, выполняли работу, которую мы им предлагали выполнить. Поэтому, им сейчас гораздо легче переносить нагрузки.

– Как готовились к игре с «Чайкой» и что можете сказать о нашем сопернике?

– Мы больше настраивались показать хорошую игру своей команды, потому что понимали, что футболисты будут играть под большой нагрузкой, после недельного цикла двухразовых тренировок. Все отработали на сколько сегодня смогли и ни к одному нет претензий. Мы играли против неплохого соперника, который демонстрирует хороший футбол, но результат для нас был на втором месте. Главное, что ребята физически хорошо провели эту игру.

– Какие дальнейшие планы?

– Сегодня (разговор состоялся 4 июля. – прим. Sport.ua) у команды день отдыха, с 5-го июля у нас начнется второй этап подготовки, поедем на Львовщину и уже там в течение двух недель будем готовиться к старту чемпионата.