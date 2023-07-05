Конкурент Лунина. Назван лучший голкипер мира по версии ESPN

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал топ-10 голкиперов планеты на сегодняшний день.

Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются десятки лучших по каждой игровой позиции.

Напомним, ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности.

Топ-10 голкиперов по версии ESPN

1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

3. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

4. Майк Меньян («Милан»)

5. Ян Облак («Атлетико» Мадрид)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

10. Ник Поуп («Ньюкасл»)

Ежегодные рейтинги ESPN выходят с 2016 года. По итогам сезона-2021/2022 первую строчку в топе занимал Облак.