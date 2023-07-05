Испания05 июля 2023, 08:50 | Обновлено 05 июля 2023, 09:02
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4
Конкурент Лунина. Назван лучший голкипер мира по версии ESPN
Презентована десятка лучших вратарей
05 июля 2023, 08:50 | Обновлено 05 июля 2023, 09:02
1116
4
Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал топ-10 голкиперов планеты на сегодняшний день.
Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются десятки лучших по каждой игровой позиции.
Напомним, ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности.
Топ-10 голкиперов по версии ESPN
- 1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
- 2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
- 3. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
- 4. Майк Меньян («Милан»)
- 5. Ян Облак («Атлетико» Мадрид)
- 6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- 7. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)
- 8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
- 9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- 10. Ник Поуп («Ньюкасл»)
Ежегодные рейтинги ESPN выходят с 2016 года. По итогам сезона-2021/2022 первую строчку в топе занимал Облак.
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