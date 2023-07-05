Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкурент Лунина. Назван лучший голкипер мира по версии ESPN
Испания
05 июля 2023, 08:50 | Обновлено 05 июля 2023, 09:02
1116
4

Конкурент Лунина. Назван лучший голкипер мира по версии ESPN

Презентована десятка лучших вратарей

05 июля 2023, 08:50 | Обновлено 05 июля 2023, 09:02
1116
4
Конкурент Лунина. Назван лучший голкипер мира по версии ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал топ-10 голкиперов планеты на сегодняшний день.

Рейтинг составлен в рамках проекта «FC 100», где презентуются десятки лучших по каждой игровой позиции.

Напомним, ранее ESPN составил десятку лучших, по его мнению, форвардов современности.

Топ-10 голкиперов по версии ESPN

  • 1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
  • 2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
  • 3. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
  • 4. Майк Меньян («Милан»)
  • 5. Ян Облак («Атлетико» Мадрид)
  • 6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  • 7. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)
  • 8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
  • 9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
  • 10. Ник Поуп («Ньюкасл»)

Ежегодные рейтинги ESPN выходят с 2016 года. По итогам сезона-2021/2022 первую строчку в топе занимал Облак.

По теме:
Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих подписаний Ливерпуля
Ссылается на травму. Куртуа рассказал, почему покинул расположение сборной
Скандал в сборной Бельгии. Куртуа не явился в расположение команды
Тибо Куртуа Марк-Андре Тер Штеген Алиссон
Источник ESPN
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами
Футбол | 05 июля 2023, 05:10 4
Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами
Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами

Алексей Сливченко рассказывает о сербском специалисте, который отныне будет работать с «Зарей»

ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Футбол | 04 июля 2023, 17:51 2
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру

Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь

ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции
Футбол | 05.07.2023, 09:46
ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции
ESPN: Зинченко среди лучших в мире на своей позиции
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Теннис | 04.07.2023, 19:55
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Футбол | 04.07.2023, 19:07
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
"Конкурент Луніна" - смішно. Лунін просто нуль проти Куртуа.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
03.07.2023, 13:17 54
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
04.07.2023, 13:47 3
Теннис
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
04.07.2023, 19:42 9
Футбол
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
03.07.2023, 21:15 1
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
03.07.2023, 21:57
Теннис
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
03.07.2023, 20:57
Футбол
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
03.07.2023, 21:47 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем