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Лига конференций
05 июля 2023, 06:55 | Обновлено 05 июля 2023, 07:29
167
0

Осасуна проиграла апелляцию в УЕФА. Атлетик Б сыграет в Лиге конференций

Теперь «Осасуна» собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд

05 июля 2023, 06:55 | Обновлено 05 июля 2023, 07:29
167
0
Осасуна проиграла апелляцию в УЕФА. Атлетик Б сыграет в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский клуб «Осасуна» официально исключен из Лиги конференций 2023/24.

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию клуба по делу о организации договорных матчей в сезоне 2013/14.

Девять лет назад «Осасуна» боролась за выживание в Ла Лиге, но спастись все равно не смогла. Как считается, руководство «Осасуны» заплатило 600 тысяч евро «Бетису» за проведение двух договорных встреч. Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид», но при этом проиграть «Осасуне».

В 2020 году суд огласил решение о реальных тюремных сроках для 4 экс-руководителей «Осасуны» (секретарь Анхель Вискай получил самый большой срок – 8 лет и 8 месяцев) и двух экс-футболистов «Бетиса».

В сезоне 2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, обыграв в решающем матче «Жирону» с украинцем Виктором Цыганковым, и получила право на участие в Лиге конференций.

Однако решением УЕФА клуб из Памплоны теперь официально отстранен от еврокубков. В Лиге конференций примет участие «Атлетик» из Бильбао, финишировавший на 8-м месте в Ла Лиге. Баски начнут выступление с 4-го раунда квалификации ЛК.

«Осасуна» собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с новой апелляцией на решение УЕФА.

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УЕФА дисквалификация Осасуна договорные матчи Атлетик Бильбао Лига конференций Анхель Вискай
Источник Reuters
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