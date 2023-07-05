Он нужен Панатинаикосу. Марлон не хочет возвращаться в Шахтер

Греческий «Панатинаикос» заинтересован в переходе бразильского защитника Марлона, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру».

Марлон минувший сезон провел в итальянской «Монце» (сыграл 28 матчей Серии A и 2 поединка Кубка Италии, без забитых голов).

Он не собирается возвращаться в Украину из-за войны и ищет варианты продолжения карьеры. Марлон планирует снова приостановить свой контракт с горнякам на год, согласно правилам УЕФА и ФИФА.

Также в услугах Марлона заинтересован бразильский клуб «Коринтианс».

«Панатинаикос» ожидают два матча квалификации Q2 Лиги чемпионов против «Днепра-1» (25 июля и 1 августа).