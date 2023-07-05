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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 02:41 | Обновлено 05 июля 2023, 03:14
72
0

Он нужен Панатинаикосу. Марлон не хочет возвращаться в Шахтер

Бразильский защитник минувший сезон провел в итальянской «Монце»

05 июля 2023, 02:41 | Обновлено 05 июля 2023, 03:14
72
0
Он нужен Панатинаикосу. Марлон не хочет возвращаться в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Греческий «Панатинаикос» заинтересован в переходе бразильского защитника Марлона, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру».

Марлон минувший сезон провел в итальянской «Монце» (сыграл 28 матчей Серии A и 2 поединка Кубка Италии, без забитых голов).

Он не собирается возвращаться в Украину из-за войны и ищет варианты продолжения карьеры. Марлон планирует снова приостановить свой контракт с горнякам на год, согласно правилам УЕФА и ФИФА.

Также в услугах Марлона заинтересован бразильский клуб «Коринтианс».

«Панатинаикос» ожидают два матча квалификации Q2 Лиги чемпионов против «Днепра-1» (25 июля и 1 августа).

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Источник Sport24.gr
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