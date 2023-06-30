Защитник Шахтера провел переговоры с Коринтиансом
Бразильский клуб заинтересован в подписании Марлона
27-летний центрбек «Шахтера» Марлон, который сезон-2022/23 провел в итальянской «Монце», в ближайшее время может вернуться в родную для него Бразилию.
Переговоры с футболистом уже провел «Коринтианс», который сейчас рассматривает возможность сделать полноценное предложение игроку.
Приоритетом для Марлона остается карьера в Европе, по причине чего защитник пока намерен дождаться вариантов, которые возникнут у него с открытием трансферного рынка.
На текущий момент предложения Марлону поступали от клубов из Саудовской Аравии и Греции.
Ранее сообщалось, что «Монца» не выкупила контракт Марлона у «Шахтера» из-за смерти собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
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