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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 17:07 |
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Защитник Шахтера провел переговоры с Коринтиансом

Бразильский клуб заинтересован в подписании Марлона

30 июня 2023, 17:07 |
192
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Защитник Шахтера провел переговоры с Коринтиансом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

27-летний центрбек «Шахтера» Марлон, который сезон-2022/23 провел в итальянской «Монце», в ближайшее время может вернуться в родную для него Бразилию.

Переговоры с футболистом уже провел «Коринтианс», который сейчас рассматривает возможность сделать полноценное предложение игроку.

Приоритетом для Марлона остается карьера в Европе, по причине чего защитник пока намерен дождаться вариантов, которые возникнут у него с открытием трансферного рынка.

На текущий момент предложения Марлону поступали от клубов из Саудовской Аравии и Греции.

Ранее сообщалось, что «Монца» не выкупила контракт Марлона у «Шахтера» из-за смерти собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

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Марлон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ трансферы
Источник Terra
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