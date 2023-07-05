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Англия
05 июля 2023, 02:00 | Обновлено 05 июля 2023, 02:33
75
0

Я играл за синих с шести лет. Маунт объявил, что покидает Челси

Вскоре хавбек подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на 5 лет

05 июля 2023, 02:00 | Обновлено 05 июля 2023, 02:33
75
0
Я играл за синих с шести лет. Маунт объявил, что покидает Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Английский хавбек Мейсон Маунт выложил в соцсетях видеообращение к болельщикам «Челси», в котором сообщил, что покидает клуб:

«Учитывая спекуляции в течение последних 6 месяцев, возможно, это не станет для вас сюрпризом. Мне нелегко сообщать о том, что я принял решение покинуть «Челси».

Я думаю, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление. Поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.

Я пришел в «Челси», когда мне было 6 лет. Мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, приз лучшему игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И это была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов (2021). Желаю вам всего наилучшего».

Воспитанник клуба Мэйсон Маунт провел в структуре синих 18 лет. За 4 сезона он забил 33 гола в 195 матчах, если учитывать все турниры. Хотя его контракт действует до лета 2024 года, однако хавбек не сумел договориться с руководством клуба об условиях нового соглашения.

Ожидается, что вскоре 24-летний Мэйсон Маунт подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на 5 лет.

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Источник Instagram
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