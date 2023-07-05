Молодежные турниры05 июля 2023, 00:41 | Обновлено 05 июля 2023, 01:05
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ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу Евро-2023 U-21
05 июля 2023, 00:41 | Обновлено 05 июля 2023, 01:05
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Вечером 5 июля сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2023 U-21 с командой Испании.
Полуфинальный поединок состоится на стадионе Стяуа в Бухаресте, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Вечером 4 июля сборная Украины провела предматчевую тренировку. Интересно, что команды встретятся во второй раз после драматичного поединка с испанцами в групповом раунде (2:2).
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
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