Вечером 5 июля сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2023 U-21 с командой Испании.

Полуфинальный поединок состоится на стадионе Стяуа в Бухаресте, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Вечером 4 июля сборная Украины провела предматчевую тренировку. Интересно, что команды встретятся во второй раз после драматичного поединка с испанцами в групповом раунде (2:2).

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией