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Молодежные турниры
05 июля 2023, 00:41 | Обновлено 05 июля 2023, 01:05
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0

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией

Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу Евро-2023 U-21

05 июля 2023, 00:41 | Обновлено 05 июля 2023, 01:05
30
0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
УАФ

Вечером 5 июля сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2023 U-21 с командой Испании.

Полуфинальный поединок состоится на стадионе Стяуа в Бухаресте, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Вечером 4 июля сборная Украины провела предматчевую тренировку. Интересно, что команды встретятся во второй раз после драматичного поединка с испанцами в групповом раунде (2:2).

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией

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Источник Украинская ассоциация футбола
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