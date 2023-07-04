Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тигре – Банфилд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Аргентина
04 июля 2023, 21:41 |
39
0

Тигре – Банфилд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 5 июля в 23:00 по Киеву

04 июля 2023, 21:41 |
39
0
Тигре – Банфилд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля на «Хосе Делладжованна» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Тигре» встретится с «Банфилдом». Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Тигре

Клуб устраивает своим болельщикам настоящие качели. После вице-чемпионства 2012-го года и выхода в том же сезоне в финал Копа Судамерикана, а также выигрыша Кубка Суперлиги Аргентины, что стало первым полноценным трофеем, Matador был вынужден вылетать из высшего дивизиона, и возвращаться в него. Примера-2022 принесла команде, на фоне недавних провалов, высокое 7-е место. В итоге аргентинцы сыграли в Копе Судамерикана, где в группе у них ничего не получалось только с Сан-Паулу. Но 10 очков в 4-х других поединков принесли выход в плей-офф. Но на внутренней арене пошел резкий спад. В мае-июне и вовсе было 7 матчей без побед и даже 3 поражения кряду. И только у Велес Сарсфилд получилось выиграть. Сейчас групповой этап Копы позади, но интенсивность игр сохраняется: только вечером в воскресенье играли с Дефенса и Хустиция.

Банфилд

Команда в 2009-м году смогла взять единственную для себя победу в национальной Примере. И в 2020-м чуть не взял еще 1, пусть и менее рейтинговый, трофей, Трофей Диего Марадоны, но проиграл в финале. Но между этими пиками бело-зеленым пришлось поболтаться во 2-м дивизионе страны. Да и прошлый год был неудачным, и закончился 24-м местом из 28 участником турнирной таблицы. Впрочем, дрели показывают, что те результаты были еще и неплохими, ведь статистика только ухудшилась, а клуб обосновался в числе аутсайдеров. В мае-июне было 6 поражений, пусть и в сочетании с 2:0 против Росарио Сентраль. Новый месяц начали непростым противостоянием с Архентинос Хуниорс.

Статистика личных встреч

Банфилд удачно играли в последнее время с Тигре. Он набрал 10 очков в 4-х крайних поединках, с учетом прошлогодних выездных 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости вряд ли смогут зацепиться за очки. Ставим и мы на победу Тигре (коэффициент - 2,17).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Годой-Крус – Платенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2023
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023
Тигре Банфилд чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Футбол | 04 июля 2023, 19:07 9
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»

Наставник сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию перед матчем с испанцами

ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Футбол | 04 июля 2023, 17:51 2
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру

Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь

Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
Футбол | 04.07.2023, 06:00
Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Футбол | 04.07.2023, 12:08
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Футбол | 04.07.2023, 21:06
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
03.07.2023, 02:00 6
Футбол
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
03.07.2023, 21:47 12
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
02.07.2023, 23:54 138
Футбол
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем