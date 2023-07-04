Тигре – Банфилд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины

5 июля на «Хосе Делладжованна» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Тигре» встретится с «Банфилдом». Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Тигре

Клуб устраивает своим болельщикам настоящие качели. После вице-чемпионства 2012-го года и выхода в том же сезоне в финал Копа Судамерикана, а также выигрыша Кубка Суперлиги Аргентины, что стало первым полноценным трофеем, Matador был вынужден вылетать из высшего дивизиона, и возвращаться в него. Примера-2022 принесла команде, на фоне недавних провалов, высокое 7-е место. В итоге аргентинцы сыграли в Копе Судамерикана, где в группе у них ничего не получалось только с Сан-Паулу. Но 10 очков в 4-х других поединков принесли выход в плей-офф. Но на внутренней арене пошел резкий спад. В мае-июне и вовсе было 7 матчей без побед и даже 3 поражения кряду. И только у Велес Сарсфилд получилось выиграть. Сейчас групповой этап Копы позади, но интенсивность игр сохраняется: только вечером в воскресенье играли с Дефенса и Хустиция.

Банфилд

Команда в 2009-м году смогла взять единственную для себя победу в национальной Примере. И в 2020-м чуть не взял еще 1, пусть и менее рейтинговый, трофей, Трофей Диего Марадоны, но проиграл в финале. Но между этими пиками бело-зеленым пришлось поболтаться во 2-м дивизионе страны. Да и прошлый год был неудачным, и закончился 24-м местом из 28 участником турнирной таблицы. Впрочем, дрели показывают, что те результаты были еще и неплохими, ведь статистика только ухудшилась, а клуб обосновался в числе аутсайдеров. В мае-июне было 6 поражений, пусть и в сочетании с 2:0 против Росарио Сентраль. Новый месяц начали непростым противостоянием с Архентинос Хуниорс.

Статистика личных встреч

Банфилд удачно играли в последнее время с Тигре. Он набрал 10 очков в 4-х крайних поединках, с учетом прошлогодних выездных 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости вряд ли смогут зацепиться за очки. Ставим и мы на победу Тигре (коэффициент - 2,17).