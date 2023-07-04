Англия04 июля 2023, 17:37 | Обновлено 04 июля 2023, 18:47
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К звездному хавбеку Ливерпуля есть интерес из Саудовской Аравии
Тьяго Алькантара может сменить клуб летом
04 июля 2023, 17:37 | Обновлено 04 июля 2023, 18:47
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Неназванный клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре. Об этом сообщает The Athletic.
По их информации, «Ливерпулю» никаких предложений пока что не поступало, переговоры велись лишь с самим игроком и его окружением.
При этом «Красные», которые недавно усилили центр поля Домиником Собослаи, готовы продать 32-летнего испанца при наличии достойного предложения. Контракт Тьяго истекает через год, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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