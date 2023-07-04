К звездному хавбеку Ливерпуля есть интерес из Саудовской Аравии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, «Ливерпулю» никаких предложений пока что не поступало, переговоры велись лишь с самим игроком и его окружением.

При этом «Красные», которые недавно усилили центр поля Домиником Собослаи, готовы продать 32-летнего испанца при наличии достойного предложения. Контракт Тьяго истекает через год, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.