Великобритания запретила использовать средства от продажи Челси вне Украины

Глава Фонда управления и распределения доходов на гуманитарные цели для пострадавших от войны Майк Пенроуз сообщил о том, что правительство Великобритании выдвинуло условие: фонд получит деньги с продажи «Челси» (более 2 миллиардов фунтов) только если они будут использованы исключительно для помощи Украине.

В самом фонде собираются направить деньги на помощь беженцам из Украины в разных странах Европы, в том числе Великобритании.

Передача средств задерживается из-за того, что Министерство финансов Великобритании должно убедиться в том, что средства не будут использованы не по назначению в обход санкций. Также процесс тормозится из-за того, что с марта 2022 года в Великобритании сменилось три правительства.

Ранее сообщалось о том, что экс-владелец «Челси» Роман Абрамович хотел, чтобы часть денег была направлена в россию, что было прямым нарушением условий продажи клуба.