Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина
04 июля 2023, 17:03 | Обновлено 04 июля 2023, 17:23
751
1

Великобритания запретила использовать средства от продажи Челси вне Украины

Помочь агрессорам у Абрамовича не получится

04 июля 2023, 17:03 | Обновлено 04 июля 2023, 17:23
751
1
Великобритания запретила использовать средства от продажи Челси вне Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Фонда управления и распределения доходов на гуманитарные цели для пострадавших от войны Майк Пенроуз сообщил о том, что правительство Великобритании выдвинуло условие: фонд получит деньги с продажи «Челси» (более 2 миллиардов фунтов) только если они будут использованы исключительно для помощи Украине.

В самом фонде собираются направить деньги на помощь беженцам из Украины в разных странах Европы, в том числе Великобритании.

Передача средств задерживается из-за того, что Министерство финансов Великобритании должно убедиться в том, что средства не будут использованы не по назначению в обход санкций. Также процесс тормозится из-за того, что с марта 2022 года в Великобритании сменилось три правительства.

Ранее сообщалось о том, что экс-владелец «Челси» Роман Абрамович хотел, чтобы часть денег была направлена в россию, что было прямым нарушением условий продажи клуба.

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Челси российско-украинская война Роман Абрамович
Источник The Times
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Gargantua
ну то есть Украина их не получит
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