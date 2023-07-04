Бразилия04 июля 2023, 16:48 |
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Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
Андре Фелипе вернулся в Бразилию
04 июля 2023, 16:48 |
1003
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32-летний форвард Андре Фелипе, который на протяжении последних месяцев выступал в чемпионате рашистов за «торпедо», как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в родной Бразилии.
Футболист на правах свободного агента перешел в «Понте Прету».
Подробности контракта Андре Фелипе не афишируются.
Напомним, Андре Фелипе был на контракте в «Динамо» с 2010 по 2012 годы. Сыграл за украинскую команду 9 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.
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