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  4. Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
Бразилия
04 июля 2023, 16:48 |
1003
0

Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету

Андре Фелипе вернулся в Бразилию

04 июля 2023, 16:48 |
1003
0
Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
instagram.com/andreefelipe9

32-летний форвард Андре Фелипе, который на протяжении последних месяцев выступал в чемпионате рашистов за «торпедо», как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в родной Бразилии.

Футболист на правах свободного агента перешел в «Понте Прету».

Подробности контракта Андре Фелипе не афишируются.

Напомним, Андре Фелипе был на контракте в «Динамо» с 2010 по 2012 годы. Сыграл за украинскую команду 9 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

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Андре Фелипе Понте Прета трансферы Динамо Киев Торпедо Москва
Источник ФК Понте Прета
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