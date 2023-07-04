Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету

32-летний форвард Андре Фелипе, который на протяжении последних месяцев выступал в чемпионате рашистов за «торпедо», как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в родной Бразилии.

Футболист на правах свободного агента перешел в «Понте Прету».

Подробности контракта Андре Фелипе не афишируются.

Напомним, Андре Фелипе был на контракте в «Динамо» с 2010 по 2012 годы. Сыграл за украинскую команду 9 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.