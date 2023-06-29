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  4. Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
Бразилия
29 июня 2023, 12:16 |
2497
0

Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию

Андре Фелипе покинул московское «торпедо», где провел около трех месяцев

29 июня 2023, 12:16 |
2497
0
Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
instagram.com/andreefelipe9

Бывший форвард «Динамо» Андре Фелипе, который был на контракте в киевском клубе с 2010 по 2012 годы, близок к тому, чтобы подписать контракт с «Понте Претой».

В марте нынешнего года Андре на правах свободного агента перебрался в московское «торпедо», где успел сыграть 5 матчей и отличиться 1 забитым мячом.

По завершении сезона-2022/23 форвард покинул рашистский клуб, и теперь в статусе свободного агента подыскивает себе новую команду.

Напомним, на счету 32-летнего Андре значатся 4 матча за национальную сборную Бразилии, которые он провел в 2010-2011 годах.

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Источник TNT Sports
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