Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
Андре Фелипе покинул московское «торпедо», где провел около трех месяцев
Бывший форвард «Динамо» Андре Фелипе, который был на контракте в киевском клубе с 2010 по 2012 годы, близок к тому, чтобы подписать контракт с «Понте Претой».
В марте нынешнего года Андре на правах свободного агента перебрался в московское «торпедо», где успел сыграть 5 матчей и отличиться 1 забитым мячом.
По завершении сезона-2022/23 форвард покинул рашистский клуб, и теперь в статусе свободного агента подыскивает себе новую команду.
Напомним, на счету 32-летнего Андре значатся 4 матча за национальную сборную Бразилии, которые он провел в 2010-2011 годах.
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