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Молодежные турниры
04 июля 2023, 16:11 |
271
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Испания U-21 – Украина U-21

В Бухаресте состоится матч полуфинала чемпионата Европы-2023

04 июля 2023, 16:11 |
271
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Испания U-21 – Украина U-21
УАФ

В среду, 5 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2023 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Испания сыграет против Украины.

Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе «Стяуа», стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На предыдущем этапе сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме выбила Швейцарию (2:1).

Команды играли между собой на групповом етапе в рамках квартета B – ничья 2:2, которая оставила испанцев на первой строчке.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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