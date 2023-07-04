ВИДЕО. Супряга показал, как готовится к возвращению после операции

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.

«Работа идет по плану», – подписал видео футболист.

Ранее сообщалось, что Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца.

В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.