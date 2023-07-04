Украина. Премьер лига04 июля 2023, 14:59 | Обновлено 04 июля 2023, 15:01
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ВИДЕО. Супряга показал, как готовится к возвращению после операции
Нападающий «Динамо» занимается в тренажерном зале
04 июля 2023, 14:59 | Обновлено 04 июля 2023, 15:01
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Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.
«Работа идет по плану», – подписал видео футболист.
Ранее сообщалось, что Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца.
В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.
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