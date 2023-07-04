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  4. ВИДЕО. Супряга показал, как готовится к возвращению после операции
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 14:59 | Обновлено 04 июля 2023, 15:01
774
0

ВИДЕО. Супряга показал, как готовится к возвращению после операции

Нападающий «Динамо» занимается в тренажерном зале

04 июля 2023, 14:59 | Обновлено 04 июля 2023, 15:01
774
0
ВИДЕО. Супряга показал, как готовится к возвращению после операции
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.

«Работа идет по плану», – подписал видео футболист.

Ранее сообщалось, что Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца.

В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу операция учебно-тренировочные сборы Владислав Супряга
Источник Sport.ua
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