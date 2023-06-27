Украина. Премьер лига27 июня 2023, 13:53 |
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Супряга перенес операцию и пропустит 3-4 месяца
Владислав не поможет «Динамо» на старте сезона
27 июня 2023, 13:53 |
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию и пропустит начало сезона.
Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.
«Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца», – сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что Супряге оперативное вмешательство не понадобится и игрок пропустит два месяца.
В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.
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Комментарии 2
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Офігенний заголовок! А якщо б не операція, то він би чимось допоміг???
Давай за Бесединым, хорош уже, шансов было предостаточно
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