Супряга перенес операцию и пропустит 3-4 месяца

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию и пропустит начало сезона.

Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Супряге оперативное вмешательство не понадобится и игрок пропустит два месяца.

В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.