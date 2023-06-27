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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 13:53 |
546
2

Супряга перенес операцию и пропустит 3-4 месяца

Владислав не поможет «Динамо» на старте сезона

27 июня 2023, 13:53 |
546
2
Супряга перенес операцию и пропустит 3-4 месяца
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию и пропустит начало сезона.

Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Супряге оперативное вмешательство не понадобится и игрок пропустит два месяца.

В прошлом чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Владислав Супряга операция учебно-тренировочные сборы
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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василь бруховський
Офігенний заголовок! А якщо б не операція, то він би чимось допоміг???
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+2
Xzibit11
Давай за Бесединым, хорош уже, шансов было предостаточно 
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+1
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