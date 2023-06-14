Украина. Премьер лига14 июня 2023, 12:11 |
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Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Игрок никак не может восстановиться
14 июня 2023, 12:11 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, проблемы со здоровьем не отпускают форварда «Динамо» Владислава Супрягу.
Игрок пропустил первую часть минувшего сезона, однако зимой вернулся к тренировкам. Но затем вновь почувствовал дискомфорт и оказался в лазарете.
Сообщается, что игроку не нужна операция, но на восстановление понадобится еще минимум около двух месяцев, поэтому старт сезона «Динамо» проведет без Супряги.
В минувшем чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.
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Той же Зінченко як приклад. В Сіті майже не було травм. А в Арсеналі такі навантаження, то декілька травма за сезон отримав.
Динамо теж давно пора відпустити Супрягу вільним агентом, бо витратять більше грошей на його лікування та зарплату, ніж отримають віддачі. Це гроші внікуди.