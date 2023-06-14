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  4. Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 12:11 |
1140
6

Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона

Игрок никак не может восстановиться

14 июня 2023, 12:11 |
1140
6
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

По информации журналиста Виктора Вацко, проблемы со здоровьем не отпускают форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

Игрок пропустил первую часть минувшего сезона, однако зимой вернулся к тренировкам. Но затем вновь почувствовал дискомфорт и оказался в лазарете.

Сообщается, что игроку не нужна операция, но на восстановление понадобится еще минимум около двух месяцев, поэтому старт сезона «Динамо» проведет без Супряги.

В минувшем чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.

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Динамо Киев Владислав Супряга Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу
Источник Вацко Live
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Милан Милан
Жалко парня, талант был немалый.
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+3
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anacreon
Якщо у гравця постійні травми, то треба міняти клуб. Можливо там їх буде менше, бо різний підхід до тренування, інший штаб лікарів і масажистів...
Той же Зінченко як приклад. В Сіті майже не було травм. А в Арсеналі такі навантаження, то декілька травма за сезон отримав.
Динамо теж давно пора відпустити Супрягу вільним агентом, бо витратять більше грошей на його лікування та зарплату, ніж отримають віддачі. Це гроші внікуди.
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+1
zhyr
може групу оформляти
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+1
Bimbа Joe
Може до церкви хай сходить...
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0
Gargantua
может надо опять начать трахать Дашу Савину?
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-1
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