Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона

По информации журналиста Виктора Вацко, проблемы со здоровьем не отпускают форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

Игрок пропустил первую часть минувшего сезона, однако зимой вернулся к тренировкам. Но затем вновь почувствовал дискомфорт и оказался в лазарете.

Сообщается, что игроку не нужна операция, но на восстановление понадобится еще минимум около двух месяцев, поэтому старт сезона «Динамо» проведет без Супряги.

В минувшем чемпионате нападающий в официальных матчах не участвовал.