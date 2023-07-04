Украина. Премьер лига04 июля 2023, 13:34 |
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина U-21 – сила!»
Бывший игрок «Динамо» также рад возвращению Ярмоленко в «Динамо»
04 июля 2023, 13:34 |
1043
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Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо».
Также серебряный призер молодежного Чемпионата Европы 2006 поддержал команду U-21 под руководством Руслана Ротаня, которая вышла в полуфинал молодежного Євро, обеспечив себе участие на Олимпийских играх в Париже.
«Рад, что ты вырос в неплохого мастера. До встречи, Андрей. Русик Ротань, вы там потихоньку, всем привет. Украина U-21 – сила!», – написал Милевский в инстаграме.
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Трохи відійшов з будуна )
а шо в ДК проблемы с форвардами
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