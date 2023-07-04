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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина U-21 – сила!»
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 13:34 |
1043
5

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина U-21 – сила!»

Бывший игрок «Динамо» также рад возвращению Ярмоленко в «Динамо»

04 июля 2023, 13:34 |
1043
5
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина U-21 – сила!»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо».

Также серебряный призер молодежного Чемпионата Европы 2006 поддержал команду U-21 под руководством Руслана Ротаня, которая вышла в полуфинал молодежного Євро, обеспечив себе участие на Олимпийских играх в Париже.

«Рад, что ты вырос в неплохого мастера. До встречи, Андрей. Русик Ротань, вы там потихоньку, всем привет. Украина U-21 – сила!», – написал Милевский в инстаграме.

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Артем Милевский Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник Instagram
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Serhii P.
Трохи відійшов з будуна )
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0
potemkin78
а шо в ДК проблемы с форвардами 
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-4
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