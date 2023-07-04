Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо».

Также серебряный призер молодежного Чемпионата Европы 2006 поддержал команду U-21 под руководством Руслана Ротаня, которая вышла в полуфинал молодежного Євро, обеспечив себе участие на Олимпийских играх в Париже.

«Рад, что ты вырос в неплохого мастера. До встречи, Андрей. Русик Ротань, вы там потихоньку, всем привет. Украина U-21 – сила!», – написал Милевский в инстаграме.