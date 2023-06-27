Будет спортивным директором. Суркис подтвердил будущее Ярмоленко

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что вингер Андрей Ярмоленко, который вернулся в команду, после завершения карьеры игрока станет спортивным директором клуба.

«Мы рассчитываем на него. У Ярмоленко большие перспективы в клубе. Мы договорились, что после завершения карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор», — сказал Суркис.

Пока что Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.