Украина. Премьер лига27 июня 2023, 17:32 |
1929
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Будет спортивным директором. Суркис подтвердил будущее Ярмоленко
Останется в клубе после завершения карьеры игрока
27 июня 2023, 17:32 |
1929
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Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что вингер Андрей Ярмоленко, который вернулся в команду, после завершения карьеры игрока станет спортивным директором клуба.
«Мы рассчитываем на него. У Ярмоленко большие перспективы в клубе. Мы договорились, что после завершения карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор», — сказал Суркис.
Пока что Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.
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Комментарии 8
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ну хоть не главным тренером и то хорошо
Андрію, звичайно, удачі, але чи не хочуть створити чергове "динамівське серце"
Спортдир - це ж мабуть робота, яку треба професійно виконувати, мати досвід...
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суркис окончательно впал в детство
деякі балєльщіки шд дуже не вдоволені... бо вони при нагоді цілують кубок "Дупа УЄФА 2023" і не тільки в кубок свого підтєркага зассщотніка, бо люблять його з усіх сторін...
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Директор по футболу - краще
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