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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 17:32 |
1929
8

Будет спортивным директором. Суркис подтвердил будущее Ярмоленко

Останется в клубе после завершения карьеры игрока

27 июня 2023, 17:32 |
1929
8
Будет спортивным директором. Суркис подтвердил будущее Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что вингер Андрей Ярмоленко, который вернулся в команду, после завершения карьеры игрока станет спортивным директором клуба.

«Мы рассчитываем на него. У Ярмоленко большие перспективы в клубе. Мы договорились, что после завершения карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор», — сказал Суркис.

Пока что Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.

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Динамо Киев Игорь Суркис Андрей Ярмоленко
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Gargantua
ну хоть не главным тренером и то хорошо
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+1
VARioR
Андрію, звичайно, удачі, але чи не хочуть створити чергове "динамівське серце"
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+1
vh
Спортдир - це ж мабуть робота, яку треба професійно виконувати, мати досвід...
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+1
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mastorent
суркис окончательно впал в детство
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0
Burevestnik
деякі балєльщіки шд дуже не вдоволені... бо вони при нагоді цілують кубок "Дупа УЄФА 2023" і не тільки в кубок свого підтєркага зассщотніка, бо люблять його з усіх сторін...
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-1
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AK.228
Директор по футболу - краще 
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-2
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