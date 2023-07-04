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  4. ВИДЕО. Первые слова Почеттино в качестве главного тренера Челси
Англия
04 июля 2023, 13:15 |
1191
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ВИДЕО. Первые слова Почеттино в качестве главного тренера Челси

Аргентинский специалист попытается вернуть клуб в число лучших в АПЛ

04 июля 2023, 13:15 |
1191
0
ВИДЕО. Первые слова Почеттино в качестве главного тренера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» провалил сезон 2022/23. Нужно называть вещи своими именами. Ошибки совершали все, начиная с руководства. Новые владельцы клуба не сработались с Томасом Тухелем. Грэма Поттера, которого сами же и выбрали, уволили из-за слабых показателей. С Фрэнком Лэмпардом результаты были еще хуже.

В итоге «синие» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Это худший показатель лондонского клуба за последние 29 лет. Исправлять ситуацию придется новому тренеру Маурисио Почеттино.

В этом видео он дал свои первые комментарии после назначения на должность.

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Маурисио Почеттино назначение тренера Челси видео
Источник Sport.ua
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