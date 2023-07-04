ВИДЕО. Первые слова Почеттино в качестве главного тренера Челси

«Челси» провалил сезон 2022/23. Нужно называть вещи своими именами. Ошибки совершали все, начиная с руководства. Новые владельцы клуба не сработались с Томасом Тухелем. Грэма Поттера, которого сами же и выбрали, уволили из-за слабых показателей. С Фрэнком Лэмпардом результаты были еще хуже.

В итоге «синие» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Это худший показатель лондонского клуба за последние 29 лет. Исправлять ситуацию придется новому тренеру Маурисио Почеттино.

В этом видео он дал свои первые комментарии после назначения на должность.