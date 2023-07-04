Минай подписал контракт с 29-летним защитником

Футбольный клуб «Минай» подписал новый двухлетний контракт с 29-летним защитником Юрием Кравчуком.

Сезон-2022/23 Кравчук, который в то время принадлежал харьковскому «Металлисту», провел в составе закарпатской команды на правах аренды. За этот период он сыграл 16 матчей и забил два гола – по одному в ворота «Колоса» и «Ингульца».

Ранее сообщалось, что «Минай» попрощался с тремя футболистами.