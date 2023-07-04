В Барселоне определились с преемником де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави ждет полузащитника Нико Гонсалеса в предсезонном лагере подопечных.

Сообщается, что наставник намерен оценить игровые качества и форму 21-летнего игрока после его возвращения из аренды в «Валенсии». У Хави якобы есть желание, чтобы Нико остался в команде на будущий сезон – хавбек рассматривается как вариант замены Френки де Йонгу.

Известно, что Нико Гонсалес находится в поле зрения «Бетиса», да и «Валенсия» не против продлить его аренду еще на один сезон. Есть интерес к игроку и со стороны «Порту» с «Вулверхэмптоном».

В сезоне-2022/2023 Гонсалес отыграл за «Валенсию» в 26 матчах, забил 1 гол, сделал 1 ассист.