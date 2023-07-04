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Испания
04 июля 2023, 10:46 | Обновлено 04 июля 2023, 10:48
607
0

В Барселоне определились с преемником де Йонга

Ставка будет сделана на Нико Гонсалеса

04 июля 2023, 10:46 | Обновлено 04 июля 2023, 10:48
607
0
В Барселоне определились с преемником де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Главный тренер «Барселоны» Хави ждет полузащитника Нико Гонсалеса в предсезонном лагере подопечных.

Сообщается, что наставник намерен оценить игровые качества и форму 21-летнего игрока после его возвращения из аренды в «Валенсии». У Хави якобы есть желание, чтобы Нико остался в команде на будущий сезон – хавбек рассматривается как вариант замены Френки де Йонгу.

Известно, что Нико Гонсалес находится в поле зрения «Бетиса», да и «Валенсия» не против продлить его аренду еще на один сезон. Есть интерес к игроку и со стороны «Порту» с «Вулверхэмптоном».

В сезоне-2022/2023 Гонсалес отыграл за «Валенсию» в 26 матчах, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Барселона Френки де Йонг Нико Гонсалес
Источник Mundo Deportivo
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