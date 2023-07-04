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  4. Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Уимблдон
04 июля 2023, 08:26 |
832
2

Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»

Американка – о встрече с украинкой на Уимблдоне 2023

04 июля 2023, 08:26 |
832
2
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от встречи с Элиной Свитолиной в первом круге Уимблдона, в которой она уступила в двух сетах 4:6, 3:6.

«Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава (смеется). Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует, но это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше.

Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сегодня не могу понять. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день», — призналась Уильямс.

43-летняя Винус Уильямс, как известно, является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.

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Источник Wimbledon
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Trollface
Когда убивает трава. нужно завязывать с этим.
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+2
Олександр Папакуль
Ну, что ж вы так убиваетесь! Вы же так не убьётесь...
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0
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