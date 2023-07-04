Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от встречи с Элиной Свитолиной в первом круге Уимблдона, в которой она уступила в двух сетах 4:6, 3:6.

«Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава (смеется). Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует, но это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше.

Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сегодня не могу понять. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день», — призналась Уильямс.

43-летняя Винус Уильямс, как известно, является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.