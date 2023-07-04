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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о подписании контрактов с 3 игроками
Украина. Первая лига
04 июля 2023, 03:15 |
48
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о подписании контрактов с 3 игроками

Сьомка, Бобынец и Михальчук будут выступать за «Прикарпатья»

04 июля 2023, 03:15 |
48
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о подписании контрактов с 3 игроками
ФК Прикарпатье

Футбольный клуб из Первой лиги Украины «Прикарпатье» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.

25-летний полузащитник Артем Сьомка, 20-летний вратарь Андрей Бобынец и 19-летний полузащитник Павел Михальчук будут выступать за клуб из Ивано-Франковска.

Сьомка, Бобынец и Михальчук – первые летние новички команды.

Ранее стало известно о том, что «Прикарпатье» проиграло спарринг тернопольской «Ниве».

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Прикарпатье Ивано-Франковск трансферы Артем Сьомка Андрей Бобынец Павел Михальчук
Источник ФК Прикарпатье
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