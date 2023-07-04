ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о подписании контрактов с 3 игроками

Футбольный клуб из Первой лиги Украины «Прикарпатье» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.

25-летний полузащитник Артем Сьомка, 20-летний вратарь Андрей Бобынец и 19-летний полузащитник Павел Михальчук будут выступать за клуб из Ивано-Франковска.

Сьомка, Бобынец и Михальчук – первые летние новички команды.

Ранее стало известно о том, что «Прикарпатье» проиграло спарринг тернопольской «Ниве».