Украина. Первая лига04 июля 2023, 03:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о подписании контрактов с 3 игроками
Сьомка, Бобынец и Михальчук будут выступать за «Прикарпатья»
04 июля 2023, 03:15 |
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Футбольный клуб из Первой лиги Украины «Прикарпатье» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.
25-летний полузащитник Артем Сьомка, 20-летний вратарь Андрей Бобынец и 19-летний полузащитник Павел Михальчук будут выступать за клуб из Ивано-Франковска.
Сьомка, Бобынец и Михальчук – первые летние новички команды.
Ранее стало известно о том, что «Прикарпатье» проиграло спарринг тернопольской «Ниве».
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