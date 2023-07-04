Элина СВИТОЛИНА: «Играть против Винус – это всегда удовольствие для меня»

В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и американкой Винус Уильямс (WTA 558). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

После завершения встречи Элина прокомментировала победу:

«Играть против Винус – это всегда удовольствие для меня, мы столько раз уже встречались на корте, почти на каждом мейджоре. Мне пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть этот матч. Трава требует от тебя многих сил, действительно, нужна хорошая работа коленей, чтобы приседать, потому что Винус играет очень быстро.

Сегодня это был особый момент для меня – играть на таком особенном корте перед этими зрителями против легенды спорта. Это прекрасные ощущения. Я очень счастлива, что так быстро вернулась в тур и играю на мейджоре. Мой муж и дочь болеют за меня дома.

Выступать сегодня на этом корте, где всё начиналось в истории тенниса... Ты мечтаешь именно о таких моментах, поэтому всё это невероятно. А тем более выиграть матч – это вдвойне большая победа».

В следующем раунде соревнований Элина встретится с Элизе Мертенс.